Děti z 2., 3. a 4. oddělení si myslely, že by se na stezku vydaly. Ale tropické letní počasí by nás asi všechny porazilo. A tak jsme čekali, co bude dál. Jezevec Béďa byl tak hodný a navštívil naši školní družinu. Po obědě chvíle odpočinku a jdeme ven. Vyhlédli jsme si předem již chládek mezi stromy na oválu, připadali jsme si, jako bychom byli v lese.

Tři oddělení naší družiny se schází na místě a čekáme na organizační pokyny. Rozdělujeme se do dvojic se svými kamarády. Dozvídáme se o jezevci Béďovi, kterému jsme slíbili pomoc a zahrajeme si na detektivy. Jezevci Béďovi pomůžeme vypátrat všechny jeho kamarády. Naším úkolem bylo projít 7 stanovišť, kde na nás jezevec Béďa prosí, abychom si dobře prohlédli obrázek jako mapu v lese a na jeho přání našli určené zvířátko. Nic nepíšeme, vše si jen dobře musíme zapamatovat. Musíme si však pamatovat i číslo stanoviště. Vše se nám bude ještě určitě hodit. To tvrdí i Béďa.

Dvojice se rozcházejí do prostoru hry a hledají obrázky s číslem a zvířaty. Po určité době, když jsou všichni hotoví, se scházíme u lavičky. Zde každá dvojice obdrží papír, tužku a podložku, zaujme své strategické místo a nastává doba soutěže. Dle pořadí čísel 1 – 7 ke každému číslu píšeme hledané zvíře pro Béďu. Když jsou vyjmenována všechna hledaná zvířata, ke každému napíšeme, kde jsme ho viděli a kde jsme ho našli. Opravdu dobrá Kimova hra. A aby toho nebylo málo, doplníme k číslu i to, kde toto zvířátko ve skutečnosti bydlí. A to někomu dalo mnoho práce, i když v závěru to měli všichni správně a nikdo nešvindloval. A když se nad otázkou, “kde bydlí“, zamyslíme, určitě by každý z nás řekl v lese. A byla by to také správní odpověď! A tak jezevci Béďovi odpovídáme, v lese.

Pak si hodnotíme správné odpovědi, bodujeme a vyhlašujeme vítěze. A jak to tedy dopadlo, to už jezevec Béďa ví.

1. místo – Matyáš Málek, Saša Henč – 18 bodů

2. místo – Martin Zajíc, Nikola Junková – 9 bodů

3. místo – Tereza Heranová, Eliška Jechová a Leontýnka Abdul, Natálie Charvátová – 8 bodů

Vítězům blahopřejeme, ale odpovědi na otázky jezevce Bédi, splnili všichni detektivové.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun – Závodí