Podlužské děti si užily řádění v pěně, hasičské auto a další zábavu

Na závěr dětského dne předvedli malí hasiči požární útoky, které jim odstartovala samotná hejtmanka. Největší aplaus sklidila již tradičně pěna, v níž se děti pořádně vyřádily. A to, že bonbony padaly z nebe díky naším modelářům, to už byla ta pověstná třešinka na dortu vydařeného dětského dne. Tímto sobota zdaleka nekončila. Na hřišti probíhaly další sportovní hry, tenisové aktivity a odpoledne ještě dvě mistrovská utkání v kopané. Za úžasný den je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu akce a také dětem, bez kterých by to prostě nešlo. Jen více takových dnů.

Helena Ešková