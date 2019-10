O této výtvarné soutěži jsme se dozvěděli i my, Veverušáci. Dali jsme hlavy dohromady a do soutěže se přihlásili. Děvčata malovala panenky, hoši se vrhli na svoji oblíbenou hračku. Přeci chlapci si s panenkami jako malí určitě nehráli.

Před týdnem jsme se dozvěděli, že někdo z naší party Veverušáků v soutěži uspěl. Každý přemýšlel, kdo by to mohl být, ale nikdo to opravdu nevěděl. Nakonec nám paní vychovatelka Květa sdělila, že ocenění za krásnou namalovanou panenku obdrží ocenění Darina Vondrusová.

Darina tím získala pro sebe i pro doprovod, kterým jim byl tatínek, volnou vstupenku na Panenkový festival. A tak se Darča vydala s tatínkem do Plzně. Plzeňský kulturní dům navštívili v sobotu 12. října odpoledne. Vystavovatelé a sběratelé panenek byli lidé, jejichž radostí jsou vzpomínky na dětství.

A po návratu ve školní družině v berounském Závodí Darina vyprávěla, co všechno na festivalu bylo a co se jí líbilo. Všichni ostatní jsme poslouchali a na závěr jsme si řekli: „Stojí opravdu za to dělat i některé věci navíc, neboť nikdo nikdy neví, zda příště nebude oceněn právě on.“ A tak, Darinko, my ti za tvoji práci děkujeme a blahopřejeme k úspěchu.

Květa Hrbáčková