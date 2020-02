Je úterý 4. února a u Veverušáků probíhá praxe studentek střední pedagogické školy. Opět nové téma na obzoru. A víte jaké? Celé odpoledne jsme se toulali vesmírem.

Krátké povídání o tom, co je vesmír, co se v něm nachází, jaké známe planety sluneční soustavy a co o nich víme, ale další a další zvídavé otázky našich praktikantek byly vznášeny na nás. My jsme si ale vůbec neudělali žádnou ostudu, neboť jsme na všechny otázky vždy odpověděli.

Po krátkém úvodu jsme se zabořili do knihy Robina Kerroda Dětský atlas vesmíru. Kniha nás zavádí na dalekou cestu za tajemstvím vzniku hvězd a planet až k nejnovějším objevům kosmických sond a družic. Mluvíme o prvním člověku ve vesmíru Juriji Gagarinovi, před kterým se ještě do vesmíru dostal pes Lajka.

Besedujeme i o dalších kosmonautech, kteří se na průzkumu vesmíru podíleli. Tím jsme si i připomněli loňské 50. výročí přistání prvního člověka na Měsíci v Apollu 11. Pročítáme i krátké zajímavosti z knihy a jdeme pokračovat dál.

Ve skupinách nás čeká několik otázek, jejichž správné odpovědi vpisujeme do křížovky a vychází nám tajenka. Jednalo se o první ženu ve vesmíru, kterou byla Valentina Těreškovová. Po skončení křížovky jsme si zahráli několik her z vesmírného prostředí, které nás velice bavili.

Pak již jdeme na výrobu kosmické rakety. I toto bylo zajímavé a každý měl svůj originál. Výrobek se nám opravdu zdařil a my si s výrobků udělali výstavku. Po skončení jsme vše zhodnotili. Dostalo se nám z vesmíru mnoho zajímavostí, které jistě využijeme i v dalších školních předmětech.

Květa Hrbáčková, vedoucí vychovatelka školní družiny v berounském Závodí