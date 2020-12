Dnešní doba mnoho nepřeje těm, kteří jsou zvyklí v době Adventu na již zajeté tradiční akce. Vše je nutné měnit a zároveň respektovat veškerá nařízení, aby nedocházelo k dalším nárůstům koronaviru. Proto Městské kulturní centrum ve spolupráci se svými řízenými organizacemi připravilo několik zajímavých akcí pro děti mladšího věku.

Děti ze školní družiny se zapojily do výtvarné soutěže. | Foto: Květa Hrbáčková

Jednou z pěkných akcí byla i výtvarná soutěž, která svým způsobem nahradila akci k 20. výročí vzniku medvědária. Úkolem dětí bylo namalovat obrázek medvídka nebo ho vyrobit, přinést ho do Informačního centra v týdnu od 7. – 11. prosince. Toto se zalíbilo paní vychovatelkám v naší školní družině a hned s dětmi začaly pracovat na toto téma. O něco jednoduší to měli Veverušáci, kteří v říjnu tohoto roku se připravovali na oslavy 20. výročí vzniku Medvědária v Berouně. Děti malovaly medvídky, večerníčkové hrdiny na kamínky. Ty nyní využili pro tuto akci. Krom této výtvarné činnosti děti daly dohromady dokument z archivu naší družiny a sestavili soubor povídání, pohádek, povídek a veršů, proložený fotografiemi za období 20 let, co se do Berouna Matěj, Kuba a Vojta dostali.