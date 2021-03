Po skončení výuky a po obědě odcházíme do družiny a usedáme na koberec. U příležitosti 10. 2. si připomínáme narození známého českého spisovatele Františka Nepila. Ten se narodil v Hýskově u Berouna. Vyrůstal ve Sv. Janu pod Skalou a na samotě Výbrnice u Nižboru. Pak se rodina odstěhovala do Prahy. Po maturitě na obchodní akademii se Nepil stal propagačním referentem.

V roce 1969 nastoupil do redakce vysílání pro děti a mládež. Od roku 1972 se věnoval jen spisovatelskému povolání. Přispíval do mnoha časopisů, zejména pro děti a mládež. Je autorem mnoha televizních pohádek. František Nepil pokračoval v tradici, kterou založil Václav Čtvrtek. Oba vycházeli ze svých zkušeností. Způsob Čtvrtkova vypravěčství dodal Nepilovi odvahu zkusit to také, ale po svém. Celý život rozdával radost a smích, a snad proto se děti i dospělí těšili na jeho díla. Za připomenutí stojí: „Kola, strojky, nápady“ – první knížka pro malé čtenáře, „Pohádky z Pekelce“, „Lišky, dobrou noc“, „Makový mužíček“, „Já, Baryk“, „Polní žínka Evelínka“, „Naschválníčci“, „Zobáček mi namalujte červeně“, „Pět báječných strýčků“, „Pohádková lampička“, „Štuclinka a Zachumlánek“. Samostatnou skupinu tvoří několik desítek textů ke scénkám Spejbla a Hurvínka.

Od září v novém školním roce jsme již od Nepila stačili přečíst knihu Pohádky z Pekelce. Dnes jsme si prohlédli knihu Štuclinka a Zachumládek, Pohádková lampička, Pohádkový svět Františka Nepila. Započali jsme četbu knihy Pohádková lampička. Pohádková kniha inspirována postavami a postavičkami jihočeského venkova. Knihu ilustroval Jan Kudláček a vychází v nové grafické úpravě Elišky Konopiské.

Krátkou vzpomínkou a započtením knihy Pohádková lampička jsme chtěli poděkovat Františku Nepilovi za všechny knihy, zejména knihy pro děti.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun – Závodí