Pořadatelé ze Sdružení Sedmikráska Hořovice byli poměrně zklamáni, ale i tak byla pro každého návštěvníka připravena malá odměna, kterou věnovala ČPZP a město Hořovice. Paní Renata Babelová (Sdružení Sedmikráska) připravila plný koš dobrot, takže si všichni mohli pochutnat na koblihách a perníčcích. K dispozici měly děti i barvy na obličej, se kterými si samy nebo za pomocí rodičů mohly na obličeji vykouzlit, co se jim líbí a co zvládly. Ne vždy se vše podaří dle představ a tak o to více pořadatelé velmi ocenili slevu z pronájmu zimního stadionu od nájemce Jíchy.

Co se ovšem na 100 procent podařilo, bylo vystoupení berounských krasobruslařů. Své umění přijely předvést děti společně se svými trenérkami z TJ Kraso Beroun. Bylo milé vidět, co vše se dá v tak poměrně mladém věku na bruslích naučit. Krasobruslařský oddíl byl v Berouně založen rodinou Veselých již v roce 2005. Nyní se krasobruslení v oddílu věnuje celkem 33 mladých krasobruslařek a krasobruslařů ve věku od 6 do 17 let a dalších asi 50 dětí na školičce bruslení, kde se učí základním bruslařským dovednostem. Zde se účastní hlavně děti předškolního a školního věku a to od 3 až do 13 let.

Trenérky Šárka Seidlová a Eliška Veselá, které s dětmi do Hořovic přijely, prozradily, že s krasobruslaři připravují novou exhibici a to Cesta časem. Ti diváci, kteří měli možnost vidět v minulosti různá exhibiční vystoupení, jako například zpracování Sněhurky a sedmi trpaslíků, mohli procestovat svět při vystoupení Letem světem, se jistě na další vystoupení těší.

Autor: Naďa Kolenská

