Děti ze školní družiny v Berouně - Závodí připomněly spisovatele Svatopluka Čecha, jehož osobnost je sice jen krátkou dobu spjata s městysem Liteň v našem regionu. Do Litně přišel Čech jako šestiletý chlapec s velmi početnou rodinou. Jeho otec působil jako správce liteňského panství. Malý Čech zde poznal mnoho zajímavostí, ale ze všeho nejvíce ho učarovala lípa na prostranství mezi kostelem a farou. Do jejího stínu „kolébavých větví“ umístil děj své básnické sbírky.

Děti si připomněly Svatopluka Čecha. | Foto: Květa Hrbáčková

Po ukončení oběda odchází děti 1. a 3. oddělení naší družiny do svých prostor a zde se věnují právě osobnosti našeho regionu Svatopluku Čechovi. Připomínají si dobu, ve které žil a zjišťují, že právě před 175 lety se Svatopluk Čech narodil v Ostředku u Benešova. Část svého dětství prožil v Litni, kam přišel jako šestiletý a pobyl zde pouze několik málo let. Přesto ho kraj oslovil a oslnil, a v Litni napsal básnickou sbírku Ve stínu lípy. Do Litně se v průběhu života ještě vrací. Přichází sem, aby načerpal poslední sílu k životu a to v místech, kde začal poznávat svět. Liteň na básníka nezapomněla, u příležitosti 50. narozenin jej jmenovala svým čestným občanem. V roce 1938 odhalili v Litni jeho pomník, právě v blízkosti památné lípy.