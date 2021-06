Děti ze školní družiny Základní školy Beroun - Závodí pečují o „Lidickou hrušeň“, která byla před 4 lety vysazena v přilehlém parku v blízkosti školy. Je dvacátou odnoží Lidické hrušně a živoucím pomníkem válečných událostí. Jako jediný ovocný strom uprostřed obce přežila vypálení Lidic 10. června 1942.

Děti ze školní družiny Základní školy Beroun - Závodí pečují o „Lidickou hrušeň“. | Foto: Květa Hrbáčková

"Dnes si skupina dětí z Veverušáků – 2. oddělení školní družiny připomněla o několik dní dříve, výročí vypálení Lidic. Vše se odehrálo 10. června 1942, kdy se na místo dostavil K. H. Frank, aby osobně dohlédl na likvidaci obce. Ženy s dětmi byly nejprve nahnány do místní školy, pak autobusy převezeny do tělocvičny kladenského gymnázia. Muži byli vyváděni ve skupinách na přilehlou zahradu a tam stříleni. Všechny domy včetně školy, kostela a fary byly polity benzínem a zapáleny. Po krátké informaci o vyhlazení Lidic jsme se odebrali do parku u školy, kde nám krásně roste 20. odnož Lidické hrušně.