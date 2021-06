Od roku 2008 se na našem území vždy v květnu slaví takzvaný Týden lesů. Do něj se letos zapojila také školní družina v Berouně – Závodí. Děti tvořily tématické obrázky, vymýšlely pohádky nebo veršovánky. Vše si můžete prohlédnout v naší galerii, respektive přečíst níže.

Obrázek k Týdnu lesů. | Foto: Květa Hrbáčková

Pohádky

Zajíček a skřítci (Kolektivní dílo Veverušáci)

Byl jednou jeden les. A v tom lese byla nora. V noře byl schován zajíc, jmenoval se Ušáček. Jednoho dne si vyšel na pole, poblíž lesa, kde bylo zelí. A tak rychle utíkal, aby tam byl co nejdříve. A jak tak rychle utíkal, najednou uviděl, jak tam skřítci kopají drahokamy. Byly to smaragdy a diamanty. Schovaný mezi zelím na ně začne křičet: „Nechte toho kopaní, poničíte všechno zelí“. Skřítkové se zalekli a rozutekli se každý v jinou stranu. Zajíček se podivil, čeho se tak zalekli, ale bylo mu to jedno. Pobral všechno zelí a hopky, hopky do lesa. Tady zalezl pod smrček a chroustal, chroustal zelí. To, co mu zbylo, musel uklidit a schovat, aby mu ho nikdo nesnědl.