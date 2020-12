"Dnes se k výrobě Betlému přidalo i 1., 3. a 4. oddělení se svými vychovatelkami. Počasí nepřálo hrám venku, tak jsme zasedli k výrobě. Postupně si děti podlepily potřebné ingredience a pak si rozdělily práci, kdo co bude dělat. Po vystřižení všech figurek se dali všichni společně v oddělení k aranžování Betlému tak, aby se všem líbil.

Když všechno bylo na svém místě, nastalo postupné lepení. Přestože se zdálo, že budeme mít brzy hotovo, opak byl pravdou. Ale konečný výsledek stál opravdu za to. A tak děti si zkrátily dobu čekání na Vánoce. Potěšení pro paní vychovatelky bylo to, že se do akce zapojila všechna čtyři oddělení. Tak nyní ještě chvíli a Vánoce budou za dveřmi."

Autor: Květa Hrbáčková