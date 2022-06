Výtvarka hořovické ZUŠ představila svá různorodá díla na vernisáži

Cesta netrvala dlouho, počasí nám zatím přeje, hlavně, že neprší. Přicházíme ke studánce a vytváříme útvar kolem ní. Lesní víly s klíčem a ostatní. Po krátkém úvodním slově jsme se zaposlouchali do pohádky, která nese název Vřesová studánka. Je o studánce v lese, jako právě ta naše. Dál jsme si všichni zarecitovali verše Josefa Václava Sládka – Lesní studánka.

Lesní studánka

Znám křišťálovou studánku,

kde nejhlubší je les,

tam roste tmavé kapradí

a vůkol rudý vřes.

Tam ptáci, laně chodí pít

pod javorový kmen,

ti ptáci za dne bílého,

ty laně v noci jen.

Když usnou lesy hluboké

a kolem ticho jest,

a nebesa i studánka

jsou plny zlatých hvězd.

Po recitaci si všichni zazpívali píseň – Když já šel k Petrově studánce. Po krátké písni jsme každý naší studánce popřál a pak již následovalo otvírání studánky. Toho se ujaly naše lesní víly a studánku odemknuly. Všichni jsme si přáli, aby ve studánce bylo stále mnoho vody, která by mohla protékat i odtokovým kanálkem, aby zde zvířátka mohla pít.

Loučíme se se studánkou, do konce školního roku se jistě na ni přijdeme podívat a odcházíme zpět ke škole. Lidový zvyk otvírání studánek měl za úkol ukončit sucho a přivolat déšť. A nám se to splnilo. Došli jsme do školy a začíná pršet.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun - Závodí