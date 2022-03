Jsme po skončení výuky, obědě, a hurá ven. Sluníčko nám pálí, opravdu jaro je již zde. Otevřeli jsme dveře do světa a připomenuli si Světový den poezie. To je dnešní cíl našeho odpoledne. Než se dovíme, co bude naší hlavní náplní v soutěžení mezi jednotlivými skupinami, proběhla krátká beseda o tom, jak se vůbec začala Světový den poezie slavit, kdy to bylo a hlavně, co je jeho cílem. Někteří z nás nám zarecitovali básně, na které si právě vzpomenuli.

OBRAZEM: Volavky nebo třeba veverka. Tomáš Zajíc vyrazil fotit do zvířecí říše

A potom již jdeme na věc. Rozdělujeme na čtyři skupiny, tak jak jsme vždy byli zvyklí, ale dnes je to téměř po dvou letech poprvé. Tak se již těšíme, neboť se dá vždy celý kolektiv naší družiny dohromady. Proběhne básnická štafeta, kdy děti mají proběhnout několik stanovišť, na kterých mají zapsány postupně dva rýmy. Ty si musí zapamatovat a naučit a pak v závěru nadiktovat poslednímu ze své skupiny, který je napíše. Když všichni mají splněn úkol, dostanou k tomu ještě i několik minut na to, aby se všichni společně verše naučili a pak nám je odrecitovali. Docela těžký úkol, ale určitě zajímavý.

Porota pak podle toho vyhlásí vítěze. Zdá se, že to půjde rychle, ale ono nám to zabralo dost času. A pak již zasedá porota a začne hodnotit. A jak to ve finále dopadlo?

1. místo – 3. skupina

2. místo – 4. skupina

3. místo – 1. skupina

4. místo – 2. skupina

Po oznámení výsledků mala odměna a odcházíme zpět do družiny.

Autor: Květa Hrbáčková

OBRAZEM: Maškary obsadily Zaječov, slavily totiž masopust