Krátce před devátou hodinou se účastníci letního tábora PS Beroun – Závodí schází před základní školou. Nejprve naložíme osobní věci, poté se rozloučíme s rodiči a hurá! Směr tábor v Nebřezinech. Po necelých dvou hodinách přijíždíme do cíle. Vykládáme si věci a přesouváme se do cíle, kterým je již týden postavený stanový tábor. Ten již týden čeká na své kamarády – táborníky z Berouna a okolí. Nejprve se ubytujeme, něco pojíme, ubytujeme se a čekáme na další pokyny. „Jistě všichni znáte příběhy Pána Prstenů, Hobit a podobně, ale zamysleli jste se někdy nad tím, že to mohlo být jinak, než nám vyprávějí příběhy pana Tolkiena? Fakta, která v našem příběhu zůstávají – prsten, elfové, hobiti, trpaslíci, Pán zla a možná další postavy, však zjistíte sami. Během toho, co vám budu příběh vyprávět, pojďte ten příběh prožít se mnou …“

Prsten se v naší rodině dědil z generace na generaci, nikdo mu nikdy nepřikládal větší než rodinný význam. Jednoho dne se na prahu našich dveří objevil Gandalf a pověděl nám historii celého prstenu. Vše doložil kreslenou mapou, byla dech beroucí – Mlžné hory, Trpaslíci, Elfská říše, Velká řeka, Roklinka, Hůrka… Nevěřil jsem vlastním očím. Však udivení netrvalo dlouho a já byl hned hozen do reality „Prsten je třeba zničit“. Věc, která je v naší rodině po generace a já ji mám zničit? „To ani náhodou“, vyhrkl jsem. Gandalf byl však neúprosný a nastolil hned jasný plán, jinak by mohlo být s naší zemí zle.

A tak na táboře se hned začalo. Za pomoci rozstříhané zprávy jsme se rozdělili do skupin „Elfové, Trpaslíci a Hobiti“ a šli do lesa barvit pytlíčky, dělat rodové erby a vymyslet bojový pokřik. Každá skupina přišla i se svou rodovou historií kmene. Po návratu z lesa jdeme na večeři, hygiena a pak slavnostní zahájení s ohněm. A tak začal náš táborový život a my musíme již do pelíšků. Zítra pokračujeme. Je to paráda, co se bude dít? Tak zatím ….

Květa Hrbáčková