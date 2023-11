/FOTOGALERIE/ Děti školní družiny Základní školy Beroun - Závodí se v úterý 31. října zúčastnily Halloweenu v Muzeu Českého krasu. Na děti zde čekala strašidelná trasa sídlem rodiny Addamsových, na které jsme plnili různé úkoly. Na odvážlivce na celé trase pak v cíli čekala odměna!

Děti ze školní družiny se v Muzeu Českého krasu vydaly na "Strašidelnou trasu Addamsových." | Foto: Květa Hrbáčková

Po skončení vyučování a po obědě odchází děti se svými paní vychovatelkami a praktikantkami po jednotlivých odděleních do Muzea Českého krasu. Zde se každoročně koná Halloween, který pro nás připravil Dům dětí a mládeže společně s Muzeem Českého krasu. V letošním roce se vydáme na cestu sídlem rodiny Addamsových.

Na trase nás čekalo pět stanovišť, kde jsme plnili různé úkoly. Po krátkém úvodním slově paní ředitelky DDM jsme obdrželi každý startovní kartu, která byla jako poštovní zásilka, jež jsme museli doručit rodině Addamsových. A pak se již vydáváme na první stanoviště, kde na nás čeká Morticia a Goméz.

Tento pár právě oslavuje výročí svatby a Goméz by si přál nějaký krásný dárek. Morticia vybírá dárek, pořád se nemůže rozhodnout, co by to mělo být. My ji určitě pomůžeme. K výběru je několik možností, ale přeci jen jedna je ta pravá. A co to je? Jde o pavouka, který je tak trochu strašidelný, černý, chlupatý s červenýma očima.

Ten to vyhrál a my za dobrou radu obdrželi první razítko do startovní karty. Pak pokračujeme dál, dostáváme se do strašidelné jeskyně, kterou musíme prolézt. Podařilo se. Všichni jsme úkol splnili. Další razítko a jdeme dál. Na dalším stanovišti nás čeká trochu něco s gastronomie. Jde o to připravit pro Addamsovu rodinu něco k snědku. Vždyť přeci všichni máme rádi jídlo.

Úkol byl splněn a my můžeme pokračovat dál. Dostáváme se na překážkovou dráhu do geoparku, kde se nachází mnoho zajímavostí, mezi ně patří i kostra našeho kamaráda. Po překonání překážkové dráhy jdeme ke kostlivci, kterého musíme krásně pozdravit, abychom mohli pokračovat dál. Když máme splněno, jdeme na malou výtvarnou dílničku, kde je naším úkolem vyrobit si ducha dle našich představ.

K dispozici máme fixy a předem připravené makety duchů. Jde totiž o plochou loutku. Po jejím dokončeném zdobení dostáváme do karty opět razítko a pokračujeme do cíle. Zde na nás čeká několik záludných otázek a potom již krásná odměna. Nejprve Halloweenská medaile za statečnost, ale i něco na zoubek.

Odpoledne se nám všem velmi líbilo a my jsme si Halloween užilo na sto procent. Děkujeme a za rok se zase uvidíme.