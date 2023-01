V odděleních se malovali netopýři, vyráběli se z různého materiálu a starší děti se věnovaly i literární činnosti. Napsaly i několik pohádek na toto téma. Při této činnosti se pracovalo ve skupinách, a tak se děti opravdu snažily. Jak je vidno, snaha se cení a dnes již máme první výsledky.

V kategorii dětí se ve výtvarné činnosti na prvních místech neumístil z naší družiny nikdo. Ovšem pozor, 1. a 4. oddělení se ve výtvarné činnosti umístilo na 7. místě. I toto umístění je pro nás velký úspěch. V kategorii dětí v literární části se na 1. místě umístily děti od Veverušáků, kdy celé oddělení dalo hlavu dohromady a vznikla pohádka částečně motivovaná i návštěvou Muzea Českého krasu v Berouně, kdy jsme si prošli výstavu o netopýrech. Pohádku jsme pak nazvali O netopýru Hugovi. Ovšem úspěch v oddělení ještě pokračuje a na 2. místě se umístila 2. a 4. skupina, na 3. místě pak i 3. skupina. Z výsledků je patrné, že děti ze Závodí se ve školní družině snaží a vůbec se nenudí. 2. skupina s pohádkou Bobík a František, 4. skupina Ztracení bratři a na 3. místě Pohádka netopýr od 3. skupiny jsou též velmi úspěšní.

A tak dnes došlo na rozbalení dárku, který jsme obdrželi těsně v den odchodu na prázdniny a již nebyl čas na jeho rozbalení. To nastalo až dnes. První, co nám padlo do oka byla kniha Kateřiny Ševčíkové a Daniela Křenka – Pohádky z Vysoké jedle. A tak i u Veverušáků se dnes četlo. Přečetli jsme si pohádku O prstýncích. Zaposlouchali jsme se do příběhu ze života v lese, seznámili jsme se sojkou a čápem černým. I u nás jsme si řekli, že to není poslední pohádka z této krásné knihy a že v četbě budeme zase pokračovat.

Odměna, která se nám dostala není pouze pro jedno oddělení, ale knihy si mohou vypůjčit k četbě i ostatní oddělení. Velmi si vážíme práce dětí školní družiny a za jejich úspěchy jim děkujeme.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun-Závodí

