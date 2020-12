Ježíškova vnoučata vznikla na podzim roku 2016. Od té doby se upnula pozornost na babičky a dědečky z domovů pro seniory. Někteří z nich jistě vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. O této situaci si povídaly i děti ve školní družině a daly hlavy dohromady. Přišli jsme na to, že i vlastnoručně vyrobené přáníčko může udělat radost.

V letošním roce děti naší školní družiny pochopily, že situace je pro všechny lidi nepříjemná a v domovech pro seniory je o to vážnější. Vždyť rok 2020 byl průběžně poznamenáván pandemií koronaviru. Děti naší družiny pravidelně navštěvovaly Domov seniorů TGM v Berouně, kde vystupovaly se svým kulturním programem pro zdejší klienty. Letos, bohužel se akce nemohla uskutečnit. A tak děti pro klienty, ale i ošetřující personál, na který se mnohdy zapomíná, vyrobily přáníčka k Vánocům a jako malinkatý dáreček přidaly záložky do knih, které jsme též vyrobili. Vždyť nejen klienti, ale i zdejší personál si to určitě zaslouží. Po dokončení výroby přáníček a záložek bylo vše předáno, panu řediteli, který naše přání předá klientům a personálu. I on byl mile překvapen, že i děti o naše babičky a dědečky v Domově seniorů TGM mají zájem. Vždyť plamínky v očích září u vánočních dárků stejně, ať již jde o děti, nebo starší občany. Září, ať vám je osm nebo osmdesát i více. Věříme, že i takto se naše děti školní družiny mohou řadit mezi Ježíškova vnoučata. Ať náš přístup k této věci rozjasní úsměv v tváři všem – klientům, ale i veškerému personálu

DÁRKY PRO RODIČE

Vymyslet, co dát svým rodičům, prarodičům a známým jako dárek pod stromeček, je velmi těžké. Než kupovat dárečky v obchodě, jistě ze všeho nejvíce potěší pod stromečkem dárek vytvořený vlastnoručně. Ten pak obdivují všichni.

A tak děti v jednotlivých odděleních ve svých předvánočních dílnách tvořily a tvořily. Tím si v době Adventu krátily dobu čekání na Vánoce. A můžeme říci, že vznikalo mnoho krásných výrobků, za které se děti nemusí vůbec stydět. Děti z 2. oddělení – Veverušáků tvořily přáníčka, niťové zvonečky a stromečky, které pak zdobily flitrami. Děti z 3. oddělení se vrhly na ubrouskovou techniku a vyrobily krásnou lucerničku a k tomu přáníčka. Děti ze 4. oddělení se věnovaly výrobě krásných andílků a přáníček. Ani prvňáci se nezůstali pozadu. Přáníčka a malý dáreček v podobě vlněného sněhuláka i oni vyrobili. Tak snad z našich dárků budou mít doma všichni radost.