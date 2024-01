/FOTOGALERIE/ Odpolední Stezka stopy zvířat přilákala děti školní družiny. Stezka neprobíhala ve volné přírodě, ale svůj účel splnila i v prostorách školy. Zúčastnily se jí děti, které se nezúčastnily bruslení s bruslařskou školou. Naším úkolem bylo se seznámit se stopami zvířat, které bychom mohli vidět na sněhové pokrývce ve volné přírodě.

Naším úkolem bylo se seznámit se stopami zvířat, které bychom mohli vidět na sněhové pokrývce ve volné přírodě. | Foto: Květa Hrbáčková

Po obědě se scházíme všichni v prostorách školní družiny 1. oddělení. Venku je nevlídné počasí a my zůstáváme v družině. Nejprve si povídáme o zvířatech, které můžeme potkat v zimní přírodě. Své povídání dále posouváme na poznávání stop zvěře, popisujeme stopy a připravujeme se na stezku.

Ve druhé místnosti družiny 3. oddělení je na lavicích a v prostorách učebny rozmístěni 11 karet, které musíme najít a správné výsledky pak zapisovat do startovní karty. Na každé kartě je několik stop a tři zvířata u kterých jsou písmenka. Do startovní karty jsme zapsali to písmeno, které je u zvířete, kterému patří na kartě daná stopa.

Na konci pak z písmen, pokud jsme dobře a správně určovali, nám vzejde heslo. To zní: „SUPER STOPAŘ“. Sedm dvojic mělo správnou odpověď. Mezi nejlepší patří: Eliška Dvořáková, Dorotka Dubnová, Dominik Faigl a David Tůma, Eliška Janoušková a Lucka Svobodová, Vít Lejček a Mirek Sopr, Tereza Ilková a Viktorka Boušková, Lucka Dvořáková a Adéla Drvotová, Viktorka Csiriková a Filip Vysoký.

Po vyhodnocení první části naší stezky pokračujeme dál. Na soutěžních kartách máme ještě i zadání dalšího úkol. Ten byl trochu pohybový, ale také se vztahoval k našim zvířátkům. Ten jsme plnili někdy všichni společně, jindy každý sám. A o jaké úkoly šlo?

Nejprve jsme se měli vytáhnout co nejvýš. Zatleskat rukama nad hlavou. Skočit snožmo, co nejdál dokážeme. Měli jsme i napodobit nějaké zvíře. Zde jsme dělali každý sám a ostatní hádali, co to je. Za správné odpovědi byly i body. Ty jsme pak po skončení spočítali a vyhlásili vítěze.

A jak to nyní dopadlo?

1. místo – Dominik Onderka – 8 b.

2. místo – Viktorka Csiriková – 7 bodů

3. místo – Vít Lejček a Kryštof Butovič – 6 bodů.

Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast.

Odpolední Stezka stopy zvířat nás pozvala za zvířaty na sníh, i když jen pomyslně, ale byla moc príma. Odpoledne jsme si užili.