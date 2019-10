Přesně za týden po odhalení Love/Hate se děti školní družiny při Základní škole Beroun - Závodí vydaly na její prohlídku. Když se blížily k cíli vycházky, už zdálky pozorovaly, co to vlastně je. Starší děti již znaly spoustu informací i zajímavostí.

A co tedy vlastně je Love/Hate a co znázorňuje? Z jedné strany je nápis Love, což znamená láska a z druhé strany lze číst Hate, to je nenávist. Skulptura je symbol pro sjednocenou, mírumilovnou a svobodnou Evropu. V Berouně bude skulptura vystavena tři týdny a poté pocestuje do polského Brzegu.

Děti si symbol prohlédly, přečetly přiloženou informační tabulku a pak se šly společně vyfotit. Přítomna byl i starostka Soňa Chalupová, jež se s dětmi také zvěčnila.

Květa Hrbáčková