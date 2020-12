Festival Den poezie se koná na počest narození Karla Hynka Máchy od roku 1999. Již několik let si akci připomínají i děti naší školní družiny. Ne jinak, i když ve svízelných podmínkách, i letos. V letošním roce se festival konal od 9. do 22. listopadu. Tento rok uplynulo 200 let od narození Boženy Němcové. Ze stejných důvodů si můžeme připomenout i řadu dalších spisovatelů a básníků – Karolínu Světlou, Vladimíra Holana, Vítězslava Nezvala, Karla Jaromíra Erbena, Josefa Horu a další.

Den poezie ve školní družině. | Foto: Květa Hrbáčková

Děti naší školní družiny si připomněly Festival Den Poezie až 23. listopadu a to ještě ne všichni, pouze 1. a 3. oddělení, děti z 1. a 2. třídy. Každé oddělení si jej připomínalo zcela samostatně. Nejprve jsme si povídali o tom, co je to poezie, pokusili jsme si vysvětlit rozdíl mezi pohádkou, básní a písní. Potom jsme se vrhli hned na verše. Poslechli jsme si báseň Jana Skácela s názvem Uspávanka s Popelčiným oříškem. V této básni jsme hledali rýmy. Pro některé z nás těžší, pro někoho lehčí.