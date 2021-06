"Zahájení Týdne míčových her nevyšlo. Začalo nám pršet a my se ven nedostali. Dnes nám však počasí přálo a tak hurá na turnaj! Vždyť téměř po roce můžeme hrát s míčem. Uvidíme, jak nás nehraní poznamenalo. Přicházíme na nové hřiště, připravujeme se na slavnostní zahájení. Dnes máme před sebou turnaj ve vybíjené. Vytváříme smíšené skupiny, tak jak jsme vždy zvyklí. Naše oddělení jsme rozdělení do skupin a při různých soutěžích toto rozdělení využíváme. Jde nám především o to, aby si prvňáčci zvykli na své starší kamarády. Ti se pak musí učit vůči menším a mladším k ohledu při hře.

A o tom je právě kolektivní míčová hra. Vysvětlujeme si pravidla hry, co se smí a co ne. Abychom se vystřídali všichni, hrají z každé skupiny desetičlenná družstva. Hra je časově omezena na 2x 7 minut. Proběhlo rozlosování a k prvnímu společnému utkání nastupuje 1. a 4. skupina. Určujeme si kapitány a hra začíná. Nejprve přehození a pak již můžeme hrát. Sedm minut uteklo, je poločas zápasu, měníme si strany. Boj začíná nabírat na síle. Ano, a je to tady. Konec zápasu nám dává jasně vítěze, kterým je 1. skupina. Do druhého zápasu nastoupí 2. a 3. skupina. A jak to dopadne tady. Boj je velmi vyrovnaný, všichni hráči boj o vítězství prožívají. Ovšem vítězem je 2. skupina. Následuje chvíle odpočinku a do další hry nastupují družstva, která prohrála. To je 4. a 3. skupina. To budou asi derby. Nikdo jistě nechce prohrát. Přesto vítězem musí být jen jeden z nich. Hrajeme o 3. a 4. místo. Jak to dopadne?

Na výsledek jsme nemuseli ani dlouho čekat. Na 3. místě skončila 4. skupina. Čas je nemilosrdný a velmi rychle ubíhá. Do finále nastupuje 1. a 2. skupina. Tak se necháme překvapit. Boj začíná, ale je velmi vyrovnaný. Přesto jen jeden bude vítěz. Kdo to bude. Po uplynutí časové doby pro hru se vítězem stává 1. skupina. Sportovní odpoledne uteklo jako voda a my máme dnešní turnaj u konce. Následuje vyhlášení vítězů a rozdání drobných odměn. A jak to dopadlo?

1. místo obsadila 1. skupina, 2. skončila 2. skupina, na 3. místě skončila 4. skupina a bramborovou medaili získala 3. skupina. Sláva vítězům, čest poraženým. Velká pochvala patří všem, neboť po tak dlouhé době se vybíjená sehrála v klidu a pohodě s naprostým porozuměním na mladší kamarády. A tak to má být.



Autor: Květa Hrbáčková