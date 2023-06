/FOTOGALERIE/ Poslední dny tohoto školního roku tráví děti celé družiny „družinovou show“. Tak jak se střídá počasí a teploty od tropů přes jaro či podzim, možná i zimu, takový je program našich oddělení. Při odpolední činnosti družinové děti zažívají různorodé změny. Putují do přírody, poznávají ji v blízkém okolí, navštěvují dopravní hřiště, provozují míčové hry a soutěže, hrají různé hry.

Starší děti si mohly v závěru letošního roku vyzkoušet i posilování svalů, sice přiměřeně svému věku, na oválu pod mostem na posilovacích zařízeních. Zjistily, že to není vůbec nic jednoduchého.

Pokračováním těchto dnů, především v úterý 27. června započaly s tréninkem na zimní sporty. Šlo především o sportovní lyžování. Tolik legrace jsme si ještě neužili. Ale zvládli jsme to. O to více legrace bylo, když si to přišly vyzkoušet i mladší děti.

Že by nebylo léto a byla by hned zima? To raději ne. A tak poslední dny letošního školného roku si děti z naší družiny užívají plnými doušky.