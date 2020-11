Když nemůžou čtenáři do knihovny, musí knihovna ke čtenářům. A nejen k nim. Co nabízí široké veřejnosti během nařízené uzavírky Městská knihovna Beroun?

Berounská knihovna - oddělení pro dospělé | Foto: www.knihovnaberoun.cz

ZTRACENÝ KNIHOVNÍK II.

V Berouně se opět dějí prapodivné věci! A zdá se, že mají co dočinění s knihovnou. Situace je velmi podobná té z letošního léta, kdy došlo k záhadnému zmizení knihovníka, po jehož stopách se vydala řada místních obyvatel. Některým se povedlo vyluštit jeho záhadný deník. Dle výpovědi účastníků pátrání byl knihovník posedlý jakousi magickou knihou a otevřel bránu do jiného světa. Knihovnice nám sdělily jen toto: “Nad centrem města se pomalu stahují mračna, z různých míst se ozývají zvláštní zvuky a večer vídáme podivné záblesky. Otevřely jsme tajemnou bránu do jiné dimenze. Tam někde je náš ztracený kolega. Prosíme všechny odvážlivce s otevřenou myslí, zachraňte ho!”