/FOTOGALERIE/ Naše škola má pěkné vybavení pro hodiny tělesné výchovy. Máme krásnou tělocvičnu, venkovní hřiště a velké množství pomůcek. Všechny tyto komponenty nám pomáhají rozpohybovat naše žáky.

Projekt startuje již druhým rokem. | Foto: Jana Šopejstalová

Jsme zapojeni do projektu Trenéři ve škole, který navazuje na tradici z minulého školního roku. Děti s nadšením vítaly své trenéry a okamžitě se zapojily do her a cvičebních aktivit.

Všichni se směle vrhali do her s míči, lany a žíněnkami. Dětem je pohyb vlastní a naše škola umožňuje, aby se aktivně rozvíjely v tělovýchovných dovednostech.