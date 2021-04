1. a 4. oddělení školní družiny se vydaly za poznáním naší historie. Dovídáme se, že start je u Jenštejnského domu, kde se nachází Muzeum Českého krasu. V tomto prostoru máme hledat první informační zprávu, na které je připravena k přečtení pověst, jež se přímo vztahuje k této budově. Na informačním letáčku zjistíme, kam budeme pokračovat dál, ale nesmíme zapomenout najít i písmenko, které nám pomůže vyluštit tajenku.

Ano, a je to tady. Děti nachází první zprávu, která nás seznamuje s Bílou paní, jež se vztahuje přímo k Jenštejnskému domu. Paní vychovatelky nás seznamují s touto legendou, pověst si přečteme a zjišťujeme, že další naše zastávka je u Plzeňské brány. Ještě honem najít první písmeno do tajenky a hurá dál. Ale pozor! Písmeno není jen tak ledajaké. Je zašifrováno Morseovou abecedou. Máme splněno a jdeme na druhé stanoviště.

U Plzeňské brány jsme velmi snadno našli úkol, seznamuje nás s pověstí o založení města Beroun. Pověst si přečteme, zjistíme další stanoviště u „Morového sloupu“. Písmenko do tajenky máme a honem rychle k Morovému sloupu. Písmeno do tajenky vidíme, zapisujeme a posloucháme další pověst s názvem O velikém moru. Zjišťujeme odkaz na další legendu, která je v těsné blízkosti v okolí kostela svatého Jakuba. Obejdeme si kostel, obdivujeme ho a náhle se nám objeví 4. zpráva s legendou O zasvěcení kostela. Předčítáme si ji, vysvětlujeme si některé úseky a hledáme další písmenko. Máme jej, a zjišťujeme i odkaz na další pátou zprávu s legendou Klepáček.

Ta se nachází v okolí radnice, kde sídlí městský úřad. Pověst všichni známe již z minulého září, kdy jsme putovali po památkách v našem městě. Vzájemně si ji převyprávíme, najdeme další písmenko a zároveň i odkaz na šestou legendu v okolí Dolní brány. I tento odkaz jsme našli, seznámili se s legendou O dobytí města husity. Stalo se tak 26. března roku 1421. Od té doby uplynulo 600 let. Opět hledáme písmenko do tajenky a odkaz na sedmou legendu, kterou hledáme v parku u hradeb.

Park u hradeb je poměrně dost rozsáhlý, ale my jsme si poradili. Porozhlédli jsme se po okolí a najednou někdo křičí: „Já to vidím!“ Ano, poslední legenda O pokladu je na světě, my si ji přečetli, našli písmenko a můžeme luštit. A co nám vzniklo? /.--./---/…-/./…/-/..// A protože jsme vedle našli nápovědu, se znaky Morseovy abecedy, bylo to docela jednoduché. My to vyluštili a vy, to zkuste taky.

Po ukončení posledního úkolu se vracíme zpět do školy a hodnotíme dnešní odpoledne. Bylo to krásné, líbilo se nám to, hlavně, že nepršelo. Děkujeme DDM za tuto akci a těšíme se, až budeme moci opět něco plnit.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun – Závodí