Některé ze skladeb byly převedeny v kostele Narození Panny Marie v Mrtníku ve videoklipy.

Adventní a vánoční videoklipy chlapeckého pěveckého dua MAFI si můžete poslechnout ZDE!

Sváteční video V půlnoční hodinu můžete zhlédnout v premiéře o letošním Štědrém večeru ve 22.30 hodin. Chlapci jsou zapojeny do online pěvecké video soutěže Zpíváme Ježíškovi. Patrony soutěže jsou Dagmar Pecková, Jiří Pavlica a Hradišťan, Jiří Strach, Michal Hrůza, Camilla Mraz&George Mraz a další. Skvělé doprovody nahráli George Rain, Petr Kroutil a David Rotter s houslistou Antonínem Bukovským. Chcete - li MAFI podpořit, darujte jim své hlasy a lajkujte na https://nasjezisek.cz/ u advetních písní do 24. 12. 2020 do 16 hodin a u vánočních písní do 6. 01. 2021. Zvítězí ten, kdo má nejvíc hlasů.

Autor: Květuše Ernestová