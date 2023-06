/FOTOGALERIE/ Masarykova základní škola Suchomasty se letos poprvé zúčastnila soutěže s názvem „Lidice pro 21. století“. Jedná se o mezinárodní vědomostní soutěž, kterou vyhlašuje Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Je určena dětem a mládeži ve věku od 10 do 19 let.

Na webových stránkách soutěže se dozvídáme, že „jejím cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se ke druhé světové válce, nacistickému režimu, dalším totalitním režimům 20. století i proměně poválečného odkazu Lidic až do počátku 21. století.“ Děti jsou dle věku rozděleny do dvou kategorií a to od 10 do 15 let a následně do 19 let.

V kategorii mladších žáků jsme měli hned tři želízka v ohni. Celkem se do obou kategorií 18. ročníku soutěže přihlásilo 2321 žáků, přičemž v každé věkové skupině postoupilo pouze 21 nejlepších do druhého kola. Hodnocení probíhalo na základě vypracování vědomostního testu a sepsání literární práce na vybrané téma.

I v takto silné konkurenci dosáhla skvělého výkonu naše žákyně 7. třídy Eliška Vinšová, když se probojovala do druhého kola soutěže. Díky tomuto skvělému úspěchu se spolu dalšími dvěma soutěžícími zúčastnila slavnostního vyhlášení výsledků 25. května v Centru současného umění DOX v Praze, odkud si odnesla věcné ceny a upomínkové předměty. Elišce ještě jednou moc gratulujeme a v příštím roce budeme doufat v minimálně stejný výkon.

Anna Nováčková