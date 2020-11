Festival Den poezie skončil punkovou nocí i literární procházkou

/FOTOGALERIE/ Druhý týden mezinárodního festivalu poezie skončil punkovou nocí, literární procházkou po pražské periferii a mnoha dalšími akcemi. Již 22. Ročník festivalu se kvůli pandemickým opatřením přesunul do on-line světa. Proto bylo možné po dva týdny za pomoci Facebooku a YouTube sledovat každý den řadu básnických vystoupení. A nejen to. Mnoho škol, knihoven a muzeí se také podařilo zapojit do on-line aktivit.

Mezi účastníky mezinárodního festivalu Den poezie patřila i Ester Fischerová | Foto: archiv organizátorů