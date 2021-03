Filip Strejc nazpíval novou píseň, videoklip přibližuje prince Tassila

Čtenář reportér





Filip Strejc, student Základní umělecké školy Josefa Slavíka ve třídě Květuše Ernestové, nazpíval nejslavnější píseň norsko-irského dua Secret Garden You Raise Me Up z alba Once in a Red Moon z roku 2002. Autorem hudby je Rolf Undsæt Løvland, norský skladatel, aranžér a pianista, text napsal irský textař a romanopisec Brendan Graham. Píseň nahrály stovky dalších umělců, mez jinými Josh Groban, Russell Watson, Westlife, Sissel Kyrkjebø, Becky Taylor, Celtic Woman, Lena Park, Robert Tremlett, Il Divo, Rhydian a Sergio Dalma.

Videoklip k písni evokuje tragický životní příběh bratra majitele hořovického panství a akrobatického letce Tassila prince Hanau. | Foto: Květuše Ernestová