Jen těžko uvěřitelný pohled se mi naskytl, když jsem vešel do opuštěného zdravotního střediska. Na zaprášeném stole zaujal notes otevřený na kapitole Prevence poruch zdravého vývoje dětí a mládeže, invalidní vozík, na kterém se už nikdo neprojede nebo dlouhou dobu neotevřené dezinfekce.

Zvážíme si miminka, očucháme desinfekci, dáme si infuzi, svezeme se na vozíku, vylezeme na gynekologické křeslo, vyzkoušíme si vyšetřovací lehátko, prohlédneme si autokláv a užijeme si pohodlí nemocničních pokojů. To vše by se zde dalo dělat, kdybychom se vrátili v čase do doby, kdy středisko fungovalo.

V době odpočinku si můžeme přečíst zajímavé informace z lékařského oboru a naučíme se cviky na zpevnění pánevního dna. Ne abyste koukali do těch zásuvek na konci místnosti, naleznete tam seznam lidí, kteří už mezi námi nejsou.

Autor projektů Vespula photo a Touch of Decay - Urbex

