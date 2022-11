Po příchodu do Muzea jsme obdrželi plánek strašidelné cesty, kde byly popsány stanoviště, které na nás čekaly. Po přivítání a úvodním slově paní ředitelky DDM odcházíme na první stanoviště. Zde na nás čekaly upíři, osoby, které se vrací a mají možnost sát krev žijícím. Při reprodukované hudbě jsme si s našimi upírkami i zatančili. Pak se loučíme a pokračujeme dál. Dostáváme se do laboratoře, kde jsou různé lektvarové přísady, u kterých se nachází písmena. Naším úkolem je z těchto písmen složit zaklínadlo. Podařilo se Abraka dabraka. Osoby, které na nás zde čekali, mají kouzelnou moc provádět nejen kouzla, ale i čáry.

Po splnění úkolu stoupáme po schodech do patra, kde se nachází Frankensteinovo monstrum. Umělý člověk, monstrum, s ohyzdní podobou, s nadlidskou silou. Naším úkolem bylo složit z různých částí postavu tohoto člověka. Pomalu a jistě se přesouváme ven, scházíme po schodech do prostor geoparku, kde na nás čekala překážková dráha s kostlivci.

Po překonání překážkové dráhy pokračujeme k výrobě dýně. Vždyť dýně se stala jedním ze symbolů Halloweenu. Dýni je možné vydlabat a vytvořit obličejové prvky, které mohou být i strašidelné. Pak do ní můžeme vložit svíčku. Tyto lucerny sloužily jako ochrana proti zlým skřítkům. My jsme si vyrobili zápich do květináče ve tvaru dýně, které jsme dle svého gusta vytvořili obličej. Mnohdy i docela strašidelný.

Když máme hotovo, odcházíme k východu, kde na nás již čeká vyhodnocení a ocenění nejlepších výsledků během strašidelné stezky. Všichni jsme úkoly splnili. Na každého čekala sladká odměna a zároveň medaile ve tvaru ducha, kterého jsme si pověsili na krk. Loučíme se a odcházíme zpět ke škole. Bylo to super! Tak za rok opět v Muzeu.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun-Závodí

