/FOTOGALERIE/ Celou sezónu smíšený tým u11 bojoval v coachballové lize o co nejslušnější výsledek. Ligy se účastnilo 36 týmů z celé republiky. Výsledkem jejich snažení bylo 1. místo ve skupině. Dokázali vyhrát Nadstavbu ligy, kam se sjeli vítězové skupin a kvalifikovali se na mistrovství republiky, které proběhlo tento víkend.

Poprvé v historii klubu se tým probojoval takto vysoko a svou dominanci v soutěži potvrdil finálním ziskem titulu a poháru. | Foto: Michaela Bendová

Na mistrovství se sjelo 12 nejlepších týmů z celé republiky. Parta holek a kluků si vedla velmi zkušeně. Ve skupině sehráli pět zápasů, z nichž čtyři vyhráli. Tato bojovnost jim zajistila postup do semifinále z prvního místa ve skupině.

V semifinále se znovu potkali s týmem SK Sever Brno, který je den předtím jako jediný dokázal porazit. Tentokrát si již Piraně soupeře pohlídaly a výhrou se posunuly do finále.

Finále proti domácím Eagles Praha začalo před zaplněnou tribunou hymnou. Poté diváci vytvořili skvělý kotel, který hnal oba týmy kupředu. Piraně předvedly v zápase kvalitní útok a velmi sebejistou obranu, kdy nadělily soupeři tři body a dovolily jediný doběh.

Znáte houby? Opravdu všechny? Podívejte se do naší fotogalerie

Takže je na místě volat: "Přepište dějiny, Piraně Beroun u11 jsou mistry republiky!" Poprvé v historii klubu se tým probojoval takto vysoko a svou dominanci v soutěži potvrdil finálním ziskem titulu a poháru.

Tak to jsou oni: Piranhas Beroun U11, vítěz základní části Coachballové ligy - divize Západ, vítěz Nadstavby Coachballové ligy a vítěz Mistrovství ČR! A to pořád nemají hřiště … co by asi tak předvedli, kdyby ho měli?