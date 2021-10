Co je předmět na fotografii? a) chirurgický nástroj b) letovačka c) důlčík

Rádi bychom poblahopřáli všem, co v minulé anketě hádali možnost a) kahan . (Jednalo se totiž o konvicový olejový hornický kahan zvaný „Vrabčák“.)

Co je předmět na fotografii? | Foto: Muzeum Českého krasu Beroun

/ANKETA/ Máme pro vás další zábavnou hádanku, tentokrát z Muzea Českého krasu v Berouně. Víte, co za předmět je na fotce? Hádejte a vybírejte z nabízených odpovědí. A také se podívejte na správnou odpověď minulé hádanky.

Nahravá se anketa

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.