Závěr tábora v Nebřezinech si užily děti naplno. I když počasí, bylo jak na houpačce, přesto mohou říci, že tento běh skončil bez ztráty květinky. Slunečné paprsky byly prolity kapkami deště a bouřkou, mnohdy až příliš.

Z tábora v Nebřezinech. | Foto: Květa Hrbáčková

Posledních několik málo dnů, dokončení plnění celotáborové hry a „Nebřezinské sportovní hry“ budou u konce. Jednotlivé skupiny nasazují do boje o prvenství všechny své síly. Jednou z posledních akcí, bylo přespání ve vlastnoručně vyrobeném olympijském hotelu. Děti odchází na noc do hotelu v lese a ráno přichází na budíček. Každý si sděluje své dojmy, někteří přespávání ve svých domečcích znají již z minulých let, pro některé velký, nezapomenutelný a jedinečný zážitek. Pak ještě několik soutěží a je vše rozhodnuto. Překvapivý závěr se nakonec nekonal. Zvítězila Asie, Evropa skončila pouhé dva body za Asií, Amerika byla třetí a čtvrtá se umístila Oceánie.