Letošní sezóna hořovické Galerie Starý zámek začíná výstavou ilustrátora, malíře a grafika Václava Karla (*21. 10. 1902 – †28. 10. 1969), který se především střední generaci vryl do paměti ilustracemi pohádkových knížek.

Malíř Václav Karel. | Foto: Informační centrum Hořovice

„Ilustroval pohádky Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové, to je zlatý fond pohádek pro spoustu generací dětí. Kromě knížek zmíněných klasiků KAREL ilustroval také oblíbené knížky pro děti od Josefa Václava Sládka a Josefa Kožíška. S jeho ilustračním doprovodem vyšel ale i Máchův Máj, Erbenova Kytice a Hřbitovní kvítí,“ uvedl Jiří Jón, zeť Václava KARLA, s tím, že KAREL ilustroval i Ohlas písní českých a Ohlas písní ruských Františka Ladislava Čelakovského, prózu Aloise Jiráska Poklad, Turgeněvoy Lovcovy zápisky a další.

Současnou výstavu Galerie Starý zámek si mohou zájemci prohlédnout až do neděle 27. června. O letních prázdninách výstavní prostory zaplní obrazy Marie Trnkové a Jiřího Matouše Trnky, na září a říjen je naplánovaná výstava koláží Heleny Christen. Galerie je otevřena vždy v pátek, sobotu a neděli od 10:00 do 18:00 hodin.