Hořovičtí jsou solidární. Ukrajincům darují věci i peníze

Čtenář reportér Čtenář

V Hořovicích máme asi 20 ukrajinských rodin, maminek s malými dětmi, kterým zdejší občané nezištně pomáhají. To se dozvídáme většinou z facebooku – Otevřené fórum rodáků a přátel Hořovic. Když se ale setkáte osobně s lidmi, kteří jim poskytnou byt nebo část domu, přivezou 100 sirotků z dětských domovů do Prahy, (odtud si je vezme Dánsko) nebo věnují opravdu nemalé prostředky, aby uprchlíkům co nejvíce pomohli, je to neuvěřitelný pocit. O tom všem jsme se dozvěděli na shromáždění na podporu Ukrajiny, které se konalo na hořovickém náměstí ve středu 2. března od 17 hodiny. Zorganizovaly ho zastupitelky Hořovic Věra Veverková a Eva Kaufmanová, za podpory města.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Hořovické akce na podporu Ukrajiny. | Foto: Naďa Kolenská