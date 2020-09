/FOTOGALERIE/ Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové, absolutní vítěz mezinárodní umělecké soutěže Talent Awards 2020 v kategorii freestyle senior Filip Strejc (17) a vicemistr této soutěže v kategorii freestyle junior Martin Jiřák (11), se zúčastnili semifinále 13. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže pro začínající zpěváky od devíti do dvaceti šesti let Česko zpívá 2020.

Z 13. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Česko zpívá 2020. | Foto: archiv Květuše Ernestové

Základního kola soutěže se účastnilo 405 pěvců, do výběrového kola postoupilo 212 účastníků, kteří předvedli své živé výkony odborné porotě v neděli 8. března 2020 v Konferenčním centru Aquapalace Hotel Prague v Praze-Čestlicích. Do semifinále, které se mělo uskutečnit již v dubnu, bylo nominováno sto soutěžících, mezi nimi Martin Jirák s písní Oříšek pro Popelku autorů Petra Hapky a Zdeňka Borovce z repertoáru Karla Gotta a Filip Strejc s českou verzí proslulé Thompson-Marxovy pomalé hitovky To Where You Are (Vinu svou znám) známé v interpretaci Joshe Grobana.