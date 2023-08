/FOTOGALERIE/ Již po sedmé uspořádala MO ČRS Hořovice letní prázdninové soustředění pro děti z dětských rybářských kroužků působících pod hlavičkou této organizace a stejně jako v loni využila pro tyto účely krásné prostředí rybníku V Nohavici u Hořovic. Akce se zúčastnilo celkem 29 dětí a společně s táborem v Praskolesích jsme v letošním roce zajišťovali pobytová soustředění pro 71 začínajících rybářů a rybářek.

Prázdninové soustředění na rybníku V Nohavici u Hořovic | Foto: Jan Rogos

Přesto, že většinu dní bylo opravdu slunečných, zažili jsme i průtrž mračen a v noci opravdovou zimu. Děti však všechno bez problémů zvládly a pobyt u vody si opravdu užívaly. Pro jeho zpestření jsme pro ně připravili i různé doplňkové programy.

S ukázkou protipožární techniky přijeli v rámci prevence příslušníci Hasičského záchranného sboru z Hořovic a dovednosti v lovu ryb na plavanou nám přijel ukázat závodník v této disciplíně Jaromír Klika. Příjemná byla také procházka do cukrárny na zmrzlinu a společná diskotéka uspořádaná v předvečer ukončením tábora, které se zúčastnili i někteří rodiče. Nikdo v té době samozřejmě netušil, že dotazy směřované na spolupráci hasičů a letecké hasičské služby budou za několik dnů při hašení požáru v průmyslové zóně Žebrák tvrdou realitou.

Tím hlavním zájmem pro děti však zůstalo rybaření, a to byl i záměr letního soustředění na Nohavici. Na prvním místě se s celkovým počtem 934 cm umístil Radek Mackovič, druhé místo s celkovým počtem 322 cm obsadil nováček Jindřich Eschner a na třetím místě s celkovým počtem 279 cm ulovených ryb skončil Jáchym Farář. Bramborovou medaili, tedy čtvrté místo s celkovým počtem 239 cm obsadil Samuel Pastucha.

Největší ulovenou rybu – kapr 53 cm chytil další benjamínek našeho soustředění Jiří Slavík. Vítězové obdrželi od pořadatelů poháry, pamětní medaile a hodnotné ceny. S prázdnou však neodcházeli ani ostatní účastníci, každý z nich obdržel nějakou cenu a drobné rybářské vybavení.

Děti zkrátka prožily opravdu krásný týden plný zážitků a dobrodružství a jako vždy je na závěr potřeba poděkovat všem těm, kteří nám pomáhají podobné akce uspořádat. Děkujeme členům Hasičského záchranného sboru Hořovice a panu Klikovi. Děkujeme panu Koželuhovi za zajištění stravování v době prázdnin, a to i pro děti s bezlepkovou dietou.

Dále společnosti VAK Beroun za bezplatné zajištění cisterny s pitnou vodou, a to na oba táborové turnusy. Za opravdu velkou součinnost děkujeme MO ČRS Hořovice a jeho nadřízenému orgánu SÚS ČRS. No a to největší poděkování již tradičně patří městu Hořovice, které naši činnost s dětmi již dlouhodobě podporuje a i tato akce byla uspořádána za jeho finanční podpory.

Jan Rogos, jednatel MO ČRS Hořovice