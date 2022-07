Jak jste zapojen ve skautingu vy osobně?

V současnosti zastupuji vedoucího oddílu oldskautů v Hořovicích, dále pracuji v Brdské lesní škole – to je vzdělávací jednotka skauta. Pořádáme kurzy pro čekatele (pomocníky vedoucích oddílů), pro vedoucí oddílů a organizujeme pro tyto funkce zkoušky a při splnění požadovaných podmínek vydáváme v součinnosti s ústředím Junáka – českého skauta čekatelské nebo vůdcovské dekrety.

Skauting v Hořovicích má dlouhou historii a co současnost?

Začátky skautingu v Hořovicích sahají do začátku minulého století. S příchodem 2. světové války byla činnost skautů ukončena. Po jejím skončení byla znovu obnovena - 1945, v roce 1950 byla komunistickým režimem opět ukončena. V r. 1968 skauting opět povstává – jaro 1968, a po vpádu sovětských vojsk je činnost opět ukončena v r. 1970. Konečně po sametové revoluci skauting v republice a též v Hořovicích v r. 1989 povstává po čtvrté. Konají se pravidelné tábory v Mirošově, Obecnici a Novém Jáchymově. V roce 2014 začínali odcházet vedoucí oddílů po absolvování středních škol nebo uzavírali manželství a v Hořovicích nejsou k dispozici, takže bohužel zanikly oddíly mladších členů. Zbylí dospělí členové se věnovali výchově dospělých vůdců a zapojovali se aktivně do práce v Brdské lesní škole jako instruktoři. Dnes se podařilo zajistit nové vedoucí pro vedení oddílu, a tak nabízíme mládeži vstup do nového oddílu v Hořovicích a okolí.

Hořovičtí skauti chtějí rozšířit členskou základnu. Přidáte se k nim?Zdroj: Skauti Hořovice

Do skautského oddílu se můžete přihlásit na e-mailu: skautihorovice@gmail.com, tel. 774 280 360.

Hořovičtí skauti mezi sebou přivítají děti ve věku 7 až 11 let, jako členy oddílu, zájemce ve věku 16+ let na pomoc s vedením oddílu i pro prožití roverského programu a dospělé zájemce o skauting.

Autor: Marta Šestáková

Kluci ze základky v Žebráku bodovali v celostátní soutěži v Praze

Burácení motorů, vůně benzínu i kouř z pneumatik. V Králováku se driftovalo