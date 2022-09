Tento menší Cibuláček navazuje na tradici Cibulového jarmarku, na který se do Hořovic sjížděli návštěvníci ze všech koutů naší republiky 20 let, a je již minulostí. Konával se pravidelně první říjnovou sobotu a měl jak své odpůrce, tak příznivce, kterých bylo dle každoroční obrovské účasti rozhodně více. Ten den se uzavíral průjezd městem a to bylo zaplněno různorodými stánky. Nechyběla hudba, mažoretky, výstava hub, včelařská i zahrádkářská se soutěží o nejhezčí jablko, ukázky různých řemesel apod. Nečekaná pandemie – Covid, tradici přesušila. Na tak velmi náročnou akci, která se připravovala měsíce předem, bylo třeba nejen velmi dobré finanční zajištění, ale plno rukou místních zahrádkářů i dobrovolníků. Po nucené přestávce se všeho nedostávalo a tak vzniká menší, jakási komornější tradice malého Cibuláčku.

Vyznáte se v houbách? Otestujte si své znalosti

Místní organizace zahrádkářů nepořádá jen Cibuláček, ale také různé jednodenní výlety. Naposledy vyjel autobus se zájemci z Hořovic 3. září do malebného městečka s 13 000 obyvateli a to do Českého Krumlova. Jedinečná atmosféra města a rozsáhlý komplex památek vytvořil z Krumlova jedno z turisticky nejnavštěvovanějších míst v České republice, kam se může člověk neustále vracet. Křivolaké uličky, romantická zákoutí, majestátní hrad i zámek, galerie, muzea, množství hospůdek, na 300 památkově chráněných objektů. Prohlídka města z hladiny řeky Vltavy. Otáčivé hlediště, to je jen malý výčet toho, co se dalo v tomto malebném městě pyšnící se magickou atmosférou a zápisem na listinu světového kulturního dědictví UNESCO za poměrně krátkou dobu vidět. Při zpáteční cestě domů se již všichni těšili na další výlet, který se bude konat v podzimních měsících.

Autor: Naďa Kolenská

Pamětní zvon zdobí Vltavu. Podívejte se, jak vznikal a jak se do Prahy dostal