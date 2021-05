Děti z 2. oddělení školní družiny Veverušáci si našly ještě chvíli času na to, aby se pustily do četby knihy Hurvínkova Nebesíčka, kterou napsala Denisa Kirschnerová. Jde o knižní zpracování úspěšného loutkového představení Divadla Spejbla a Hurvínka. Vždyť postava Hurvínka si to opravdu zaslouží. A my nesmíme zapomenout na to, že se v květnu narodil. Jeho tatínek byl nejmladším tatínkem na světě. Bylo mu pouhých 6 let.

Veverušáci si ještě jednou připomínají 95. výročí narození Hurvínka. Do ruky se nám dostala kniha Hurvínkova Nebesíčka, kterou nám přinesla Eliška Jechová. Nejprve si ještě zopakujeme něco málo z historie této postavy a pak již hurá do čtení. Kniha je velice krásná a velmi vtipně psaná. Hurvínek a jeho kamarádi se ocitnou v podivuhodném domě zvaném Nebesíčka. Ten se čas od času zjevuje v Praze na Malé Straně. V domě najdou podivnou skříňku Kostitřasku. K čemu tajemná věc slouží? To jsme již dne zjistili. Kostitřaska je totiž vynález pana doktora. Sestavil ji kvůli tomu, že zjistil, že se mnoho lidí nechová hezky ke svým chlupatým kamarádům. Zvířátko do skříňky vstoupí, ona z něj vytřese špatné vzpomínky a může být zase šťastné. A tak z Kostitřasky vyběhl tentokrát i Žeryk, ke kterému se Hurvínek ve škole při jeho návštěvě, nechoval hezky. Knihu jsme dočetli, ale k tomu jsme ještě vytvořili obrázky Hurvínka k jeho narozeninám.

Narozeniny Hurvínka slavily i prvňáci

Rotující se prezenční a distanční výuka ve škole přivedla do školy také naše prvňáčky. Děti, které navštěvují 1. oddělení školní družiny. Po vzoru svých starších kamarádů i oni si připomněli Hurvínka. Ten synem Josefa Spejbla. Hlas loutce propůjčil Josef Skupa a po něm i další. Hurvínek je podobný Spejblovi, je to ušatý kluk v dřevácích. Na rozdíl od Spejbla má chomáč vlasů a může pohybovat očima. Hurvínek je rozpustilý syn, ukňouraný a darebácký. V interpretaci Kláska se stává spíše darebným prostořekým kamarádem Máničky, který si dělá legraci z přihlouplého otce.

Děti si v prvním oddělení jeho narozeniny oslavily. Vždyť tyto děti jej milují. A o to ještě bylo větší překvapení, když Anička Burešová do družiny přinesla marionety – loutky Hurvínka, Spejbla a Máničky. Prý si můžeme zahrát i divadlo. Uvidíme, zda zbyde čas. Nejprve nahlížíme do knihy Hurvínkova cesta do Tramtárie – Denisa Kirschnerová, Martin Klásek. Potom prohlížíme knihu Hurvínkova nebesíčka – Denisa Kirschnerová. Paní vychovatelka nám přečetla dvě pohádky – Hurvínkův rok – únor a druhou Zákaz plavání.

A co následovalo potom? Potom jsme si výtvarně ztvárnili našeho Hurvínka. Obrázky se nám povedly a my, jsme z nich měli velkou radost. Ještě větší radost byla z toho, že nám Anička půjčila loutky. My jsme si utvořili malé skupinky a snažili jsme se zahrát krátkou pohádku dle vlastní fantazie, kde role hrál Hurvínek, Spejbl a Mánička. Co nás právě napadlo. Několik námětů – ztracený Žeryk, Hostina, Nemocný Hurvínek, Úklid, Červená pastelka. Každá skupina se snažil o svoji fantazii co nejlépe a naše pohádky měly úspěch. Pro nás pak malá odměna každému. Vždyť to bylo super! Dnešní odpoledne jsme si postavičkami Hurvínka, Spejbla a Máničky opravdu užili.

V závěru jsme nezapomněli ani na Hurvínka, kterému dodatečně k jeho 95. narozeninám přejeme hodně zdraví a přejeme si, aby nám zde vydržel na věky. Aby i postupně naše děti z této postavy měly velkou radost. Chachááá.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun – Závodí