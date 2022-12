Hrátky se sklem i pohádkovými bytostmi. Nižborští přivítali advent ve sklárně

Proč se atopický ekzém v zimě zhoršuje?

Lidé, kteří trpí atopickým ekzémem, mají suchou kůži bez schopnosti zadržet vodu, na níž se tvoří malé trhlinky. Mezi buňkami pokožky se totiž nachází méně ceramidů, což jsou molekuly klíčové pro hydrataci pokožky. Bez ceramidů je pokožka suchá a podrážděná. Tvorba ceramidů v zimě klesá o 30 procent. Pokožce taktéž neprospívá suchý vzduch v přetopených místnostech a jeho střídání s mrazivým venkovním prostředím, neboť ztrácí více vody.

Průběh ekzému zhoršuje nejen chladné zimní počasí, ale také nošení chlupatých rukavic, šály i čepice. Důvodem je odírání o postižené místo na pokožce a následné podráždění. Nepřiměřené oblékání v zimních měsících navíc způsobuje přílišné pocení, které pro pokožku s ekzémem rozhodně není vhodné. Kůži může postihnout zarudnutí nebo svědění.

Bludný kruh příznaků ekzému

Bariérní funkce kůže je při ekzému narušená, není schopna uvnitř zachovat vodu ani živiny a škodliviny naopak udržet mimo pokožku. Kůže vysychá a je citlivější k vnějším faktorům. Škodliviny pronikající z vnějšího prostředí následně způsobují zánět kůže, který vyvolá pocit svědění. Škrábání stav pokožky zhoršuje a vede k další ztrátě vody. Nemocný se ocitá v bludném kruhu, proto je potřeba zahájit léčbu ekzému včas.

V zimě je lepší zvolit mastnější krémy na pokožku, případně masti nebo balzámy. Zejména ruce si v zimě zasluhují obzvláště důslednou péči. Po každém umytí je důležité je jemně vysušit a následně ošetřit krémem. Dále je vhodné dbát na péči o obličej, přičemž vhodné jsou zejména masti, které neobsahují vodu a jsou určené k péči o pleť v zimním období.

Advent zahájila obec Tlustice vánočním trhem a starými řemesly

Bylinky uleví od svědění

K léčbě ekzémů mohou pomoct i bylinky, důležitý je však jejich správný výběr. Existují například čisticí byliny, které podporují funkci imunity, nebo byliny protizánětlivé, jejichž účinek je uklidňující. Další možností jsou přípravky napomáhající regeneraci pokožky.

Proti svědění jsou účinné bylinné koupele z lopuchu, měsíčku, eukalyptu, pýru, tea tree, kostivalu nebo lichořeřišnice. Koupel by měla trvat přibližně 15 až 30 minut. Po ní je vhodné využít hydratační krém například z bylin pýru, kalísie nebo lopuchu. Koupele v horké vodě by ovšem neměly být příliš časté, protože to kůži také vysušuje.

Kromě zevní péče je možné byliny užívat i ve formě tinktury. „Při řešení problémů s ekzémem se musíme zaměřit na byliny, které podporují kvalitu pokožky. Patří sem lopuch, pýr nebo penízovka a pupalka. Jelikož je ekzém většinou problém související s alergií, je vhodné použít protialergické bylinné prostředky jako je gemmoterapeutikum z černého rybízu, kaliny a rozmarýnu. Na zklidnění potíráním můžeme využít mast ze čtyř bylin - měsíčku, řebříčku, lopuchu a lnice,“ komentuje bylinkářka Jarmila Podhorná.

Další ochrana pokožky v zimním období

Kromě bylinných koupelí je vhodné dodržovat i několik dalších pravidel, která společně pomohou omezit příznaky ekzému. Kůži je vhodné pravidelně zvlhčovat krémy určenými pro citlivou pleť, po koupeli osuškou netřít tělo, ale jemně ji přikládat, a využívat neparfémovaná hydratační mýdla bez alkoholu. Dobré je vyhnout se nošení nadbytečného množství vrstev oblečení a preferovat prodyšné materiály. Pomůže rovněž dodržovat pitný režim a posílit imunitu vitamíny i zdravým jídelníčkem.

Autor: Jarmila Podhorná

Podívejte se: Plno barev, světel a vánoční atmosféry. Praze už vládne advent