Letos po desáté se zúčastnili celostátní pěvecké soutěže pro děti a mládež Brdský kos 2021 v Mníšku pod Brdy. Již 21. ročník prestižního setkání s uskutečnil za přísných hygienických opatření jako casting na předskokany při mníšeckých kulturních akcích v sobotu 22. května 2021 v sále nového Pavilonu. Nejúspěšnějším hořovickým pěvcem se stal koryfej celostátních pěveckých soutěží, sotva dvanáctiletý Martin Jirák, který do své sbírky přidal jednoho zlatého Brdského kosa (spolu s Theodorou Havlíčkovou a Tobiasem Rosenbaumem), jednoho bronzového Brdského kosa v duu MAFI (s Filipem Strejcem) a dalšího sólového bronzového Brdského kosa za interpretaci jistě je megahitu Lucia Dally Caruso. V nejstarší IV. kategorii do 18 let byli oceněni za dlouholetou úspěšnou účast v soutěži BRDSKÝ KOS Michaela Mervartová z Liberce, Leona Skácelová z Brna a z Hořovic Filip Strejc ( v 9 startech získal 1 zlatého, 3 stříbrné, 2 bronzové Brdské kosy, Cenu poroty i Cenu Radia Junior) a Erika Řechtáčková (soutěžila solově i v sestavách v letech 2018, 2019 a 2021).

Tito pěvci překročí v příštím roce věkovou hranici 18 let a účast v soutěži jim bude zapovězena, stejně jako populárnímu hořovickému duu MAFI (Martin Jirák&Filip Strejc), které v posledních pěti letech získalo 1 zlatého, 1 stříbrného, 2 bronzové Brdské kosy a jednu Cenu poroty. V letošním castingovém Brdském kosovi také soutěžily hořovické Karina Rácz, Kateřina Labská a Julie Lišková. Vítězové Brdského kosa budou mít možnost spoluúčinkovat na koncertech profesionálních umělců v Mníšku pod Brdy.

Ve zdvojeném ročníku české části Mezinárodního dětského pěveckého festivalu pro solisty ve věku 6 - 15 let San Sanremo junior se Martin Jirák dokázal prozpívat mezi posledních patnáct soutěžících, na finálovou osmičku však zatím nedosáhl. Lépe obstál v mimořádném celostátním kole soutěže Karlovarský skřivánek 2020, které se uskutečnilo až v sobotu 12. června 2021 v Aule ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. Odborná porota ocenila jeho soutěžní vystoupení 2. cenou. Je to jeho páté ocenění v řadě ve finále této soutěže, což je jistě ojedinělý výkon; zvlášť, když je soutěž postupová a do Karlových Varů je třeba se prozpívat přes nižší kola.

V online pěveckých soutěžích uspěli hořovičtí pěvci v Mezinárodní soutěži Pražský pěvec (Národní divadlo Praha; dvě první ceny, dvě druhé ceny a jedno Čestné uznání), v soutěži Chci tě slyšet (Praha, semifinále), v International online festival of arts Pearls of Europe 2021 (ČR, dvě 2.ceny), v International online festival of arts Stars Way New York 2021 (USA, dvě 1.ceny), v ӨНЕР! ДОСТЫҚ! БЕЙБІТШІЛІК! - International competition of young performers in the field of interpretation of instrumental and song music of the peoples of the world v hlavním městě Kazachstánu NUR-SULTAN (3. cena), v Talent - Star Ostrava (postup do finále) i v World Open Music Competition v Bělehradě (Srbsko, dvě 2.ceny).

Koncertní činnost se obnovuje velmi pomalu. Žáky K. Ernestové mohlo publikum slyšet na koncertě vítězů Pražského pěvce v neděli 20. června 2021 v Brožíkově sále Staroměstské radnice v Praze, kde si Nicol Racková, Tobias Rosenbaum, Martin Jirák, Kateřina Labská a Filip Strejc převzali své hlavní a zvláštní ceny a finanční odměny, nebo na tradičním oddechovém třídním červnovém koncertě v divadelním sále radnice v Hořovicích, tentokrát s názvem The Show Must Go On.

Autor: Květuše Ernestová