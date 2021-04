/FOTOGALERIE/ Kameel Machart je muž mnoha zájmů. Provozuje nakladatelství a grafické studio, angažuje se jako městský zastupitel. Působí příležitostně jako kurátor muzejních výstav či přispěvatel časopisu Přítomnost. Především je ale výtvarníkem se zaměřením na knižní ilustraci.

Kameel Machart a jeho dílo. | Foto: Muzeum Českého krasu Beroun

Svá díla momentálně vystavuje v Jenštejnském domě v rámci projektu Galerie ve výloze, který připravuje Muzeum Českého krasu. Na první pohled zaujmou především velkoplošné reprodukce jeho ilustrací. „Vznikly před pár lety pro středoškolskou učebnici „Literatura v souvislostech“. Zadáním bylo vytvořit celostránkové ilustrace k jednotlivým kapitolám, resp. historickým etapám světové literatury – to jsou ty velké repodukce v dolním pásu muzejní výlohy. Pojal jsem je tak, že je to vlastně jakási „cesta časem“ od počátků slovesnosti až do nedávné minulosti. Když se pak ilustrace seřadí chronologicky za sebou – jako je to nyní ve výloze muzea – vytvoří souvislý pás, vlastně jednu dlouhatánskou ilustraci, která je propletena „cestou poznání,“ vysvětluje Machart.