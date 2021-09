V neděli 12. září 2021 od 15 hod se bude konat v rehabilitačním centru Fyziovital Osek u Hořovic Letní koncert jihočeského hudebního uskupení Klarinetový soubor Prachatice. Jedná se o komorní čtyřčlenný hudební soubor, jehož členy jsou jihočeští klarinetisté Jan Hovorka, Petr Chalupský, Tomáš Janoušek, Vít Neužil a zpěvačka Petra Sovová. Na hudební scéně působí již patnáct let a má na svém kontě kolem tří stovek vystoupení na mnoha místech České republiky a v zahraničí (Švédsko, Belgie, Francie, Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Rakousko,Polsko, Slovensko, Itálie, San Marino).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.