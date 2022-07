Kluci ze základky v Žebráku bodovali v celostátní soutěži v Praze

Krátce před začátkem letních prázdnin se pravidelně koná pololetní finálové kolo celostátní soutěže Co víš o energetice. To letošní se konalo ve středu 29. června v divadle Semafor v pražských Dejvicích. V 43. pokračování akce se již tradičně utkaly týmy žáků a studentů, které získaly nejvíc bodů v korespondenčním kole, což obnáší vyplnění náročného vědomostního testu. Do finále se nakonec probojovala tříčlenná družstva z Dolních Kralovic, Třebíče, Žebráku, Plzně a České Lípy.

Finálové kolo celostátní soutěže Co víš o energetice. | Foto: Martina Drábková