Právě dnes zasedly děti z 3. oddělení ve své družině, aby si otevřely novou knihu Ondřeje Sekory – Kuře Napipi a jeho přátelé. V knize se nepíše jenom o Napipi, ale i o psovi Brokovi, který má z kuřete občas nervy nadranc a o dětech Zdenkovi, Stanislavovi, Márince a Božence. Přečetli jsme si úvodní verše jako hádanku a pak se vrhli na povídku O Malinovic prasátku, které chtěla Márinka zkrášlit a rovný ocásek mu natočila na horké želízko. Chtěla, aby jeho ocásek byl zakroucený, jako ho mají všechna prasátka. Horké želízko však ocásek velmi popálil.

Márinka nebyla vůbec zlá, ale vůbec ji nedošlo a nedomyslela své jednání. Moc ji to mrzelo a spolu s ostatními dětmi si hráli s prasátkem na doktory. Ocásek ošetřili a prasátko dostalo spoustu dobrot, aby mu bolest vynahradili. Kniha nás velmi zaujala a my budeme pokračovat v jejím dalším čtení. Vřele knihu doporučujeme. Velmi nás zaujala a jak to vypadá, budeme se k ní ještě i vracet.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun – Závodí