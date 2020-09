Knihovna Beroun připravila na pátek 18. září od osmnácté hodiny „koncert“ tibetských zpívajících mís. Návštěvníci se budou moci potěšit nejen zvukem tibetských mís, ale i dalších hudebních nástrojů, či se krátce něco o nich dozvědět a kouzlu alikvótního tónu. Večerem provází Lada Čubová.

Klub hráčů nabízí přehrští dobrodružství

Rádi hrajete deskovky? Vezměte rodinu či partu a přijďte do berounské knihovny. Můžete zažít dobrodružnou výpravu do podzemí plného monster a vzácných pokladů či vyhrát bitvu nad náčelníky ostatních vikingských klanů a zajistit si tak nehynoucí slávu při nadcházejícím Ragnaröku. Klub hráčů se bude konat vždy první sobotu v měsíci od 13 do 18 hodin. Pokračovaní bude 3. října.

Literární večer přinese zajímavosti nejen ze světa divadla



Literární večer s překladatelem, spisovatelem, redaktorem a principálem divadelního spolku Vratislavem Kadlecem se uskuteční ve čtvrtek 24. září od osmnácté hodiny.

Pořádají kurz Alfa na téma láska

Kurz Alfa přinese tručné představení současného křesťanství a rozhovory s představiteli církví v Berouně nad velkými tématy lidského bytí. Další série besed začíná v úterý 6. října v 18:00 hodin na pobočce Sídliště. Organizátorem akce je sbor Českobratrské církve evangelické v Berouně. Přihlašování a bližší informace u pana Mikuláše Vymětala na e-mailové adrese beroun@evangnet.cz. Akce se koná pod záštitou města Beroun.

Začnite z knihovnou trénovat paměť

Co je to “trénování paměti” a co nám může nabídnout? Proč trénovat paměť v každém věku? Nejen na tyto, ale i další důležité otázky si odpovíme na této přednášce. Nebudou chybět ani konkrétní cvičení a ukázka mnemotechniky. Akce se uskuteční v rámci Národního týdne trénování paměti a Týdne knihoven ve středu 7. října od 17.30 hodin. Vstup je volný.

Iva Stluková