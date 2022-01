A je to tady! Na to se těšili všichni účastníci lyžařského výcviku. Dnes celý den v Bedřichově sněží. Uvidíme, zda nám to vydrží až do odjezdu. Vždyť lyžařský výcvik bez sněhu nelze.

Je 5. ledna 2022 a v Bedřichově po budíčku zjišťujeme, že sněží. To je super. Rychle uklidit, hygiena a snídaně. Opět „švédský stůl“, ze kterého si můžeme vybrat každý dle své chuti. Po snídani převléknout, sbalit výzbroj a výzbroj a autobus na nás již čeká. Nasedáme do autobus, do kterého jsme si ještě předem srovnali lyže. A jedeme! Náš cíl je SEVERÁK. Sníh na svahu zůstává ležet, my se obouváme a čekáme na další pokyny.

Zahájení lyžařského výcviku, přerozdělení do družstev, poučení o bezpečnosti a chování na sjezdovce a vleku. Následoval nácvik nebo zdokonalování lyžařských dovedností (sjezd oblouky, bezpečné zastavení atd.), pro někoho první pohyb na lyžích, jiní se snažili zdokonalit své lyžařské umění. Po čtyř hodinách jsme všichni docela i unavení, začíná se ochlazovat a my odcházíme zpět. Následuje oběd, polední klid, sprchování a pak se vracíme zpět do jídelny. Zde proběhla beseda první pomoci na horách. Zajímavé povídání, co se může stát a jak se k situaci pak stavíme my. Nyní nás čeká již večeře, chvíle osobního volna a opět zajímavé hry a soutěže. Dnes jsme sehráli finálový turnaj v „souboji slepých rytířů“. Milé překvapení, kdy ve finálovém klání se na 1. místě umístil Josef Patera, 2. místo patřilo Pavlu Řádovi a 3. byl Vojta Fořt. Dnešní večer nám rychle uběhl. Nyní jen hodnocení dne, program na zítra a rychle do pelíšků. Bylo toho dost! Tak nyní „dobrou noc a sladké sny“.

Další den LVZ za námi …

Probouzíme se do druhého dne LVZ v Bedřichově. Naše probouzení – nic neobvyklého. Prší. My musíme vstávat? To ne, nám se nechce, ale co se dá dělat.

Po budíčku následuje hygiena, úklid pokojů a v 8 hodin – snídaně. Tradiční „švédský stůl“. Co si nandám, je dle mé chuti. To je super! Po snídani přestalo pršet a my se vydáváme na další průzkum okolí Bedřichova. V nejbližším okolí chaty po sněhu ani památka. Po návratu však začíná svítat na lepší časy. Tak uvidíme. Převléknout, hygiena a jdeme na oběd. Polední klid a mezi tím byl dán pokyn: „Jdeme rozbalit lyže“. A je to tady. Při dopolední vycházce jsme našli docela dobrý svah, kde sníh leží a kde se nyní rozjezdíme. Alespoň tak. Vždyť jsme na „lyžáku“. Po obědě chvíli odpočinek a hurá na svah. Rozdělení do tří skupin, lyžaři s Michalem, druhá skupina s Janou a snowboarďáci s Mirkem. To byla mela. Za pokus to však stojí, jednou se musí začít. Za naši snahu přišla večer pochvala.

Po návratu ze svahu osobní hygiena a pak již na večeři. Po večeři chvíle osobního volna a pokračujeme ve společenských hrách. V první části si děti připravily hry své, v další části hrajeme hry s Květou. Večer utekl jako voda, následuje hodnocení dnešního dne a plán na další již třetí den. Ten bude zčásti odpočinkový. Potom ještě druhá večeře a jdeme se pomalu chystat na spaní. Tak dobrou noc a zase zítra.

Odpočinkový den

Dnes, třetí den, bývá vždy dnem odpočinkovým. Proto jsme i my trochu zmírnili, ale nejen pro tělesnou zátěž, ale dnes od noci v Bedřichově prší a prší, lije a lije. Ale snad bude lépe.

Po vydatné snídani se vydáváme na výlet do Liberce. Naším cílem je IQLANDIA. Jde o moderní, vědecko – zábavní centrum s planetáriem. V 11 expozicích nacházíme přes 500 interaktivních exponátů. Každý si zde jistě najde to, co jej nejvíce zajímá. A tak po čtyřhodinové prohlídce odjíždíme zpět na chatu. Zde na nás již čeká oběd, chvíle poledního klidu a jdeme na soutěže. Rozdělujeme se na 4 skupiny a máme připraveno několik disciplín různých soutěží. Nejprve z přesmyček dáváme dohromady názvy měst. Pak probíhají soutěže v řadách jednotlivých skupin, kdy nesmíme mluvit a seřazujeme se podle velikosti, pak i podle písmen v abecedě. Další hra nese název Christiana Mongensterna. Potom na nás čeká Kimovka, kdy si musíme zapamatovat během jedné minuty předměty, jež pak napíšeme. Pátou soutěží je hra Dotkni se země. Všechny hry bodujeme a nakonec vyhodnocujeme. Do večeře zbývá ještě chvilka, a tak probíhá beseda o nebezpečí hor. Po večeři máme chvíli osobního volna a jdeme na další zábavné a společenské hry. Po ukončení her následuje již jen hodnocení dne a plán na další den. Potom již jen hygiena a jdeme do hajan. Tak dobrou noc.

Všechno jednou skončí…

Ano, říká se, že všechno jednou skončí. A je to pravda. Právě dnes nám skončil lyžařský a výcviková zájezd v Bedřichově v Jizerských horách. Od 2. 1. do 8. 1. 2022 trávili žáci 8. ročníku pobyt na horách s lyžařským a snowboardovým výcvikem.

Po včerejším oficiálním ukončením výcviku a s vyhodnocením této akce se dnes nám všem stávalo velice špatně. Všichni jsme si totiž uvědomili, že tu společně trávíme poslední hodiny. Po budíčku jdeme na snídani, dobalujeme poslední zbytky výstroje a výzbroje a předáváme naše pokoje. Potom se setkáváme opět v jídelně, kde budeme čekat na autobus. Nečekáme dlouho a autobus je zde. Loučíme se s personálem, děkujeme za služby a jdeme nakládat naše věci do autobusu. Po naložení ještě jedna společná fotka a jedeme. Uteklo to, bylo to príma, sníh byl, a tak výcvik proběhl v omezeném rozsahu. Malá přestávka na benzince, a pokračujeme dál. Ve 13 hodin přijíždíme ke škole. Na nás již čekají rodiče, jiní ještě přicházejí. Uklízíme věci do školy, rodiče přebírají od zdravotnice zdravotní dokumentaci, ještě prohodíme několik slov s rodiči a je opravdu pro tento rok konec. Na výcvik nám zbydou jen vzpomínky a několik fotografií.

Autor: Květa Hrbáčková, ZŠ Beroun - Závodí