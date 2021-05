Byli jsme všichni velice překvapení, ale ještě větší překvapení bylo, když jsme od paní Brnušákové obdrželi i další díl knihy. Opět rychlé přečtení a poděkování. Knihu jsme si vzali i do lesa, a po zdobení vánočního stromku pro zvířata jsme si jednu kapitolu přečetli. Po přečtení jsme se opět spojili s paní spisovatelkou a pozvali jí k nám do školní družiny. Ovšem tím vše začalo, k přátelskému setkání nedošlo. V České republice se začala šířit pandemie koronaviru a od té doby je všechno špatně.

V letošním školním roce jsme se s paní Brnušákovou opět spojili, poplakali jsme si, že se nemůžeme setkat a zeptali se na to, zda již vyšel třetí díl knihy. Věděli jsme, že paní spisovatelka na knize pracuje. Odpověď zněla: „Ano, kniha Králíček Toby, pes Birk a tajemná jeskyně, již spatřila světlo světa“. A opět pro nás velké překvapení. Paní Jana Brnušáková nám opět třetí díl knihy zaslala. Jsme velice rádi, že máme celý celek těchto knih z prostředí krásné přírody, kterými jsou Brdy. Dnes, po dlouhém čase, jsme se vrátili do školy a paní vychovatelka nám sdělila toto krásné překvapení! Než jsme započali četbu s knihy, seznámili jsme se stručně s tím, kdo paní Jana Brnušáková je, co dělá, krom toho že píše a hlavně odkud pochází a kde žije.

Pohovořili jsme i o jejím dětství, mládí, a jejím přátelském vztahu ke zvířátkům, ale i o prostředí, ze kterého ve svém díle čerpá. Jsou jím Brdy a vrch Plešivec. Pak již honem na četbu. Králíček Toby a pes Birk pomáhají dětem najít dávný poklad. Při hledání zažijí spoustu veselých a zajímavých příhod, ale tentokrát na ně číhá i opravdové nebezpečí. A jak to všechno pokračuje dál, o tom se dovíme z další četby. A tak děti z 2. oddělení školní družiny započaly četbu knihy Králíček Toby, pes Birk a tajemná jeskyně. Moc a moc děkujeme paní Brnušákové za krásnou knihu, ale i za další dárek v podobě ještě dalších knih. I na ně přijde řada. Děkujeme!

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun – Závodí